РФ потужно атакувала Україну дронами і ракетами різних типів: скільки цілей збила ППО

Вночі проти 10 жовтня військові агресорки РФ атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 41 БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Від 19:00 9 жовтня до 10:00 10 жовтня було виявлено понад півсотні засобів повітряного нападу противника:

дві балістичні ракети "Іскандер-М" : район пусків - тимчасово анексований Крим;

балістичні ракети : район пусків - тимчасово анексований Крим; одну керовану авіаційну ракету Х-31П росіяни випустили з повітряного простору Криму;

керовану авіаційну ракету росіяни випустили з повітряного простору Криму; дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 запустили із повітряного простору півострова;

керовані авіаційні ракети запустили із повітряного простору півострова; три зенітні керовані ракети С-300 атакували з із території окупованої Донеччини;

зенітні керовані ракети атакували з із території окупованої Донеччини; 62 ударні БпЛА окупанти запустили з Приморсько-Ахтарська та Курська.

"В результаті протиповітряного бою збито 41 ворожий БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях", - повідомили військові.