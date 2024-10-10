РФ потужно атакувала Україну дронами і ракетами різних типів: скільки цілей збила ППО

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Вночі проти 10 жовтня військові агресорки РФ атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 41 БпЛА.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Від 19:00 9 жовтня до 10:00 10 жовтня було виявлено понад півсотні засобів повітряного нападу противника:
- дві балістичні ракети "Іскандер-М": район пусків - тимчасово анексований Крим;
- одну керовану авіаційну ракету Х-31П росіяни випустили з повітряного простору Криму;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 запустили із повітряного простору півострова;
- три зенітні керовані ракети С-300 атакували з із території окупованої Донеччини;
- 62 ударні БпЛА окупанти запустили з Приморсько-Ахтарська та Курська.
"В результаті протиповітряного бою збито 41 ворожий БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях", - повідомили військові.