РФ потужно вдарила кількома типів ракет і дронами: скільки повітряних цілей збила ППО

Кілька ракет не досягли бажаних цілей.

Вночі проти 18 серпня армія РФ атакувала балістичними ракетами, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними безпілотниками Shahed. Сили ППО збили 13 повітряних цілей - з 16 випущених.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 16 засобів повітряного нападу:

одну балістичну ракету "Іскандер-М";

балістичну ракету дві балістичні ракети KN-23;

балістичні ракети дві керовані авіаційні ракети Х-59;

керовані авіаційні ракети три крилаті ракети (тип уточнюється);

вісім ударних БпЛА "Shahed-131/136".

"В результаті протиповітряного бою збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей", - йдеться у повідомленні Олещука.

Так, було збито дві балістичні ракети KN-23, три крилаті ракети (тип яких уточнюється), а також вісім ударних БпЛА. Зазначається, що решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей.

Нагадаємо, зранку 18 серпня Росія двічі за ранок атакувала Київ ракетами. Біля 05:00 ворог застосував балістичне озброєння, а вже приблизно о 07:00 - крилатими ракетами.

Відомо, що під час удару по Києву росіяни застосували північнокорейські балістичні ракети типу "KN-23". Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою.

Читайте також: