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РФ потужно вдарила по енергетичних об'єктах у чотирьох областях: що відомо

РФ потужно вдарила по енергетичних об'єктах у чотирьох областях: що відомо

РФ атакувала об'єкти енергетики в Україні. / Фото: Associated Press

Через російську атаку сталися відключення електрики.

Вночі проти 20 червня армія агресорки РФ потужно вдарила по енергетичних об'єктах у чотирьох областях України. Сталися відключення світла. 

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Зазначається, що окупанти атакували об’єкти у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Київській областях. 

"Ворог завдав удару по низці об’єктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування та пошкодження обладнання. Знеструмлювалися споживачі", - йдеться у повідомленні.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідки російських ударів. зауважили у відомстві. 

Яку повідомлялося, вночі на Вінниччині безпілотник влучив в обʼєкт інфраструктури. Потерпілих немає. Наразі ведуться відповідні роботи щодо ліквідації наслідків.

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