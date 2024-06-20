РФ потужно вдарила по енергетичних об'єктах у чотирьох областях: що відомо

Вночі проти 20 червня армія агресорки РФ потужно вдарила по енергетичних об'єктах у чотирьох областях України. Сталися відключення світла.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Зазначається, що окупанти атакували об’єкти у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Київській областях.

"Ворог завдав удару по низці об’єктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування та пошкодження обладнання. Знеструмлювалися споживачі", - йдеться у повідомленні.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідки російських ударів. зауважили у відомстві.

Яку повідомлялося, вночі на Вінниччині безпілотник влучив в обʼєкт інфраструктури. Потерпілих немає. Наразі ведуться відповідні роботи щодо ліквідації наслідків.

Читайте також: