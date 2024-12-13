РФ потужно вдарила по об'єктах енергетики в різних регіонах країни: подробиці від "Укренерго"

Сьогодні, 13 грудня, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки армії РФ пошкоджень зазнали енергооб’єкти в кількох регіонах України.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже 12 від початку року, масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему. Пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах", - йдеться у повідомленні.

Через російський удар було збільшено обсяг заходів обмеження споживання, а саме - кількість черг графіка погодинних відключень, порівняно з попереднім прогнозом на поточну добу.

Енергетики наголошують, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах вже розпочалися.

"Вимушено застосовуються погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно", - додали в "Укренерго".

Як повідомляли у ДТЕК, сьогодні росіяни потужно вдарили по теплоелектростанціях. Минулося без потерпілих. Втім, є пошкодження.

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