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РФ потужно вдарила по об'єктах енергетики в різних регіонах країни: подробиці від "Укренерго"

РФ потужно вдарила по об'єктах енергетики в різних регіонах країни: подробиці від "Укренерго"

Атака на об'єкт енергетики. / Фото: Associated Press

Енергетики посилили обмеження на відключення світла.

Сьогодні, 13 грудня, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки армії РФ пошкоджень зазнали енергооб’єкти в кількох регіонах України.  

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже 12 від початку року, масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему. Пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах", - йдеться у повідомленні. 

Через російський удар було збільшено обсяг заходів обмеження споживання, а саме - кількість черг графіка погодинних відключень, порівняно з попереднім прогнозом на поточну добу.

Енергетики наголошують, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах вже розпочалися. 

"Вимушено застосовуються погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.  Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно", - додали в "Укренерго".

Як повідомляли у ДТЕК, сьогодні росіяни потужно вдарили по теплоелектростанціях. Минулося без потерпілих. Втім, є пошкодження. 

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