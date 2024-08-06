РФ потужно вдарила різними ракетами і дронами: скільки повітряних цілей вдалось збити

Вночі проти 6 серпня армія РФ завдала ракетного удару по Україні, а також вдарила безпілотниками Shahed. Сили ППО збили чотири ракети і 15 дронів

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Окупанти вдарили чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 по Київській області. Їх запускали із Воронезької області. Дві керовані авіаційні ракети Х-59 загарбники випустили із повітряного простору над акваторією Азовського моря. Тим чассом 16 Shahed армія РФ вдарила з напрямків мису Чауда в Крим у та з Курська.

"В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака РФ

Під час повітряної трвоги у Хмельницькій області сталися вибухи. В регіоні спрацювали сили ППО по ворожих безпілотниках.

Також російські ракети і безпілотники атакували Київську область. Внаслідок роботи сил ППО зафіксовано падіння уламків, які завдали пошкоджень. Минулося без потерпілих.

Крім того, у Сумах пролунали вибухи. ЗМІ пишуть, що на той момент повітряну тривогу у місті та області не оголошували.

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