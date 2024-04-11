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РФ потужно вдарила ракетами і дронами по Львівській області: що відомо про наслідки

РФ потужно вдарила ракетами і дронами по Львівській області: що відомо про наслідки

Ракетний удар. / Фото: ТСН.ua

Жерт немає.

У четвер, 11 квітня, російські крилаті ракети різного класу та безпілотники Shahed атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. 

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському", - наголосив він.

За словами Козицького, на атакованих об'єктах виникли  пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв та постраждалих нема.

Крім того, очільник ОВА зауважив, що усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

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