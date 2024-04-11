РФ потужно вдарила ракетами і дронами по Львівській області: що відомо про наслідки

У четвер, 11 квітня, російські крилаті ракети різного класу та безпілотники Shahed атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському", - наголосив він.

За словами Козицького, на атакованих об'єктах виникли пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв та постраждалих нема.

Крім того, очільник ОВА зауважив, що усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.