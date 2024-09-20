РФ потужно вдарила ракетами різних типів та безпілотниками: скільки цілей збила ППО

Вночі проти п'ятниці, 20 вересня, армія РФ атакувала Донеччину трьома ракетами невстановленого типу, а Дніпропетровську область керованою авіаційною ракетою Х-59. Також окупанти вдарили 70 безпілотниками Shahed.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"У результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України", - повідомили ПС.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Зауважимо, що ракету Х-59 росіяни випустили із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області, БпЛА типу Shahed - з районів Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська.

Нагадаємо, раніше у НАТО здивували поясненням, чому до них залітають "Шахеди". Нібито одна з причин - некомпетентність російських операторів БпЛА.

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