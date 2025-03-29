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РФ потужно і масовано вдарила по місту Дніпро: дуже багато потерпілих, є жертви
Загинуло щонайменше четверо осіб.
Ввечері 28 березня війська РФ вдарили безпілотниками по Дніпру. Внаслідок атаки кількість жертв зросла до 21. Загинуло четверо осіб.
Про це повідомили в ДСНС.
Зазначається, що масований удар по місту спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.
Своєю чергою, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що наймолодшим потерпілим – 19 років. Найстаршому – 74. Станом на сьогоднішній ранок у лікарнях залишаються 13 потерпілих.
“Унаслідок атаки БпЛА в місті багато руйнувань та займань. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, об’єкти інфраструктури, спалахнув відомий готельно-ресторанний комплекс”, - додав він.
Нагадаємо, вночі проти 28 березня російська армія вдарила по газових об'єктах України. Пошкоджено газовидобувні потужності. Минулося без постраждалих.