РФ потужно і масовано вдарила по місту Дніпро: дуже багато потерпілих, є жертви

Атака на Дніпро 28 березня. / © ДСНС у Дніпропетровській області

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Ввечері 28 березня війська РФ вдарили безпілотниками по Дніпру. Внаслідок атаки кількість жертв зросла до 21. Загинуло четверо осіб.

Про це повідомили в ДСНС.

Зазначається, що масований удар по місту спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.

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Своєю чергою, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що наймолодшим потерпілим – 19 років. Найстаршому – 74. Станом на сьогоднішній ранок у лікарнях залишаються 13 потерпілих.

“Унаслідок атаки БпЛА в місті багато руйнувань та займань. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, об’єкти інфраструктури, спалахнув відомий готельно-ресторанний комплекс”, - додав він.

Нагадаємо, вночі проти 28 березня російська армія вдарила по газових об'єктах України. Пошкоджено газовидобувні потужності. Минулося без постраждалих.

Дата публікації 20:46, 28.03.25 Кількість переглядів 8 У планах росіян — окупація Куп’янська?!