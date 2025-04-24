РФ потужно вдарила дронами, балістикою і "Калібрами": скільки цілей вдалось збити

Масований удар РФ. / © ТСН.ua

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Вночі проти 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також Shahed та дронами-імітаторами. Сили ППО знищили 48 ракет і 64 дрони. Основним напрямком удару став Київ.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що було виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей:

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11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків - Брянська, Воронезька, Курська області РФ);

37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків - Саратовська область);

6 крилатих ракет Іскандер-К (район пусків - Донецька область);

12 крилатих ракет “Калібр” (із акваторії Чорного моря);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків - Бєлгородська область);

145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянська, Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська РФ та Чауда в анексованому Криму).

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина, наголосили в ПС.

З попередніми даними, станом на 10:00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей. Це -

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

31 крилатих ракет Х-101;

6 крилатих ракет “Калібр”;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

64 ударних БпЛА Shahed.

Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачені.

У відбитті атаки активну участь брала авіація. Зокрема, пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей.

Як повідомлялося, зранку 24 квітня армія РФ вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів. В Азовському морі російські судна відсутні.

Дата публікації 10:04, 24.04.25 Кількість переглядів 2 Жителька Києва поділилась пережитим під час атаки