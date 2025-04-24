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РФ потужно вдарила дронами, балістикою і "Калібрами": скільки цілей вдалось збити
Наслідки фіксують на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Запоріжжі та Хмельниччині.
Вночі проти 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також Shahed та дронами-імітаторами. Сили ППО знищили 48 ракет і 64 дрони. Основним напрямком удару став Київ.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що було виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей:
11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків - Брянська, Воронезька, Курська області РФ);
37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків - Саратовська область);
6 крилатих ракет Іскандер-К (район пусків - Донецька область);
12 крилатих ракет “Калібр” (із акваторії Чорного моря);
4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків - Бєлгородська область);
145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянська, Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська РФ та Чауда в анексованому Криму).
Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина, наголосили в ПС.
З попередніми даними, станом на 10:00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей. Це -
7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
31 крилатих ракет Х-101;
6 крилатих ракет “Калібр”;
4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
64 ударних БпЛА Shahed.
Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачені.
У відбитті атаки активну участь брала авіація. Зокрема, пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей.
Як повідомлялося, зранку 24 квітня армія РФ вивела ракетоносії до Чорного і Середземного морів. В Азовському морі російські судна відсутні.