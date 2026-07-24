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РФ масовано вдарила по одній з областей: ракети і дрони пошкодили будинки, є постраждалі (фото)
Нічна російська атака зачепила житловий сектор і підприємства на Одещині.
Вночі проти 24 липня армія РФ вкотре масовано атакувала Одеську область ракетами та ударними БпЛА. Пошкоджено будинки. Внаслідок обстрілу травми отримали жінка і 4-річна дитина.
Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«Вночі ворог вкотре масовано атакував Одещину: уражено житловий сектор та промислову інфраструктуру. На жаль, постраждала жінка та дитина», — наголосив чиновник.
З його слів, внаслідок влучання пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку. Зазнали руйнувань приватні оселі та легкові автомобілі. Крім того, зазнала пошкоджень територія одного з підприємств. Минулося без руйнувань та постраждалих.
Як повідомлялося, минулої ночі РФ атакувала Одесу - під ударом опинилися будинки. Крім того, у у місті пошкоджено інфраструктуру, кілька автівок, офісне приміщення та скління приватних будинків.