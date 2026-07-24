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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
583
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1 хв

РФ масовано вдарила по одній з областей: ракети і дрони пошкодили будинки, є постраждалі (фото)

Нічна російська атака зачепила житловий сектор і підприємства на Одещині.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Ворог знову тероризував Одещину

Ворог знову тероризував Одещину / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Вночі проти 24 липня армія РФ вкотре масовано атакувала Одеську область ракетами та ударними БпЛА. Пошкоджено будинки. Внаслідок обстрілу травми отримали жінка і 4-річна дитина.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Вночі ворог вкотре масовано атакував Одещину: уражено житловий сектор та промислову інфраструктуру. На жаль, постраждала жінка та дитина», — наголосив чиновник.

З його слів, внаслідок влучання пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку. Зазнали руйнувань приватні оселі та легкові автомобілі. Крім того, зазнала пошкоджень територія одного з підприємств. Минулося без руйнувань та постраждалих.

Росія вдарила по Одещині. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Росія вдарила по Одещині. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Росія вдарила по Одещині. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Росія вдарила по Одещині. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Росія вдарила по Одещині. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Росія вдарила по Одещині. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Як повідомлялося, минулої ночі РФ атакувала Одесу - під ударом опинилися будинки. Крім того, у у місті пошкоджено інфраструктуру, кілька автівок, офісне приміщення та скління приватних будинків.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
583
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