РФ потужно вгатила по об’єктах "Нафтогазу": багато загиблих і поранених

Наслідки атаки на об’єкт «Нафтогазу» / © Група Нафтогаз

Російські війська влаштували масовану атаку по газовидобувних об’єктах у Полтавській та Харківській областях. Внаслідок ударів загинули п’ятеро людей, серед яких — працівники галузі та рятувальники.

Про це повідомила «Група Нафтогаз».

Російські окупанти здійснили масований удар по газовидобувній інфраструктурі «Нафтогазу» в Полтавській та Харківській областях. Атака була комбінованою — із застосуванням безпілотників та балістичних ракет — і призвела до значних руйнувань та втрат у видобутку.

«Цієї ночі росія забрала життя трьох наших колег і двох рятувальників ДСНС України. Ще 37 людей отримали поранення«, — зазначається у повідомленні.

У компанії висловили щирі співчуття родинам загиблих, наголосивши, що розділяють їхній біль.

Нагадаємо, у ніч проти 5 травня РФ атакувала Полтавщину ракетами та дронами, унаслідок чого загинуло щонайменше четверо людей, ще 31 особа отримала поранення. У Полтавському районі зафіксовано влучання в промислове підприємство та залізничну інфраструктуру, пошкоджено вагон і тепловоз. Через обстріл понад 3400 абонентів залишилися без газу.

Зранку 5 травня ворог атакував дронами залізничну інфраструктуру в Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях. На Харківщині знищено вагон, на Полтавщині пошкоджено вагон і виникла пожежа поруч із тепловозом, а на Дніпропетровщині постраждав електровоз. Минулося без постраждалих, залізниця продовжує роботу у штатному режимі.

