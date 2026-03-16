ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

РФ потужно вгатила по Запоріжжю: тисячі людей сидять без світла

На місці ворожого удару виникла пожежа. Влада звітує, що минулося без постраждалих та жертв.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Енергетики / © Associated Press

Сьогодні росіяни атакували Запоріжжя. Унаслідок ворожих ударів тисячі абонентів залишилися без світла.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Сталася пожежа. Внаслідок удару знеструмлено понад 7500 абонентів. Енергетики розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація», — зазначив він.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 710 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області.

Нагадаємо, увечері, 15 березня, російські загарбники атакували Запоріжжя ударними безпілотними. Унаслідок атаки сталася пожежа та є постраждала.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie