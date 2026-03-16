РФ потужно вгатила по Запоріжжю: тисячі людей сидять без світла
На місці ворожого удару виникла пожежа. Влада звітує, що минулося без постраждалих та жертв.
Сьогодні росіяни атакували Запоріжжя. Унаслідок ворожих ударів тисячі абонентів залишилися без світла.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
«Сталася пожежа. Внаслідок удару знеструмлено понад 7500 абонентів. Енергетики розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація», — зазначив він.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 710 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області.
Нагадаємо, увечері, 15 березня, російські загарбники атакували Запоріжжя ударними безпілотними. Унаслідок атаки сталася пожежа та є постраждала.