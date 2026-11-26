Рішення стосується всіх брендів компанії / © Фото з відкритих джерел

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Бізнес-група «Блумі», відома продукцією бренду «Сніжна Панда» (туалетний папір, паперові рушники, сухі та вологі серветки), припиняє виробництво в Україні через знищення виробничих приміщень та обладнання.

Про це повідомила пресслужба «Сніжної Панди».

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"Вчора сталася п’ята та остання атака на наше підприємство. Люди не постраждали. Виробниче обладнання, на жаль, не підлягає відновленню», — йдеться у повідомленні.

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«Сніжна Панда» виробляла санітарно-гігієнічну продукцію, зокрема туалетний папір, паперові рушники, паперові і вологі серветки.

Раніше повідомлялося, що київський картонно-паперовий комбінат в Обухові призупинив виробництво після ракетної атаки. Серйозних руйнувань зазнали виробничі та складські приміщення.

Крім того, «Кернел» оголосив про зупинку всіх восьми олійноекстракційних заводів через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості. Компанія також призупинила закупівлю насіння для переробки.

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