РФ прагне занурити Україну в блекаут: Зеленський попередив про складну ситуацію після одного з найбільших ударів

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Напередодні Росія здійснила один із найбільших ударів по енергетиці України, атакувавши понад 15 важливих об’єктів генерації і передавання електроенергії в різних регіонах країни.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.

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За словами Зеленського, найскладніша ситуація склалася в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті та Нетішині. Російські війська також атакували енергетичну інфраструктуру Харківщини, Київщини, Дніпропетровщини та інших областей.

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«Росіяни масштабували свою антиенергетичну операцію і намагаються максимально розпорошити наші резерви та відновлювальну спроможність», — наголосив президент.

Глава держави повідомив, що від 19:00 16 жовтня до 7:00 сьогодні російська армія застосувала проти українських міст і енергетики понад 320 реактивних і бензинових безпілотників, баражувальні боєприпаси, крилаті і балістичні ракети. Попри роботу української протиповітряної оборони, масовані й безперервні атаки мають серйозні наслідки.

Водночас Зеленський закликав посилити тиск на Росію, яка намагається залишити мільйони українців без електроенергії та опалення напередодні зими.

«Росія намагається зробити в Україні блекаут просто перед зимою. Росія намагається залишити мільйони наших людей без електрики та опалення. Тиск потрібен, щоб це зупинити. Американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора, грошові винагороди для Путіна — це все тільки спонукає його бити далі», — заявив глава держави.

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Відключення світла — останні новини

На 17 жовтня графіки відключення світла в Україні посилили. За даними «Укренерго» сьогодні через ворожі обстріли без електроенергії залишилися споживачі у 10 областях. Зокрема, на заході — у Волинській, Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

Зокрема, на ранок без світла і води залишилася Вінниця. РФ здійснила одну з наймасованіших атак на регіон. Було пошкоджено одну з підстанцій, а це призвело до масштабного знеструмлення.

Водночас в уряді наголошують, що ситуація зі світлом у Києві — одна з найскладніших. Причиною критичного стану електроенергії у столиці залишаються регулярні обстріли РФ. Адже часто об’єкти, які енергетикам уже вдалося відновити, знову зазнають пошкоджень.

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