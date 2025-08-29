РФ продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини: дрон влетів жінці на подвір’я

Безпілотник / © ТСН.ua

Увечері 28 серпня російський ударний дрон влучив у подвір’я приватного домогосподарства в Піщанському старостаті Сумської громади. Постраждала 58-річна жінка, яка є власницею будинку. Їй надали медичну допомогу, попередньо стан потерпілої оцінюється як неважкий. Пошкоджень також зазнав приватний будинок.

Протягом дня інтенсивних обстрілів зазнала й Глухівська громада. За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, там пошкоджено об’єкти інфраструктури. На щастя, без жертв та постраждалих.

Росіяни вкотре продовжують цілеспрямовано бити по цивільних об’єктах, ігноруючи міжнародне гуманітарне право.

Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки по Києву стало четверо дітей, двоє з яких померли в лікарні.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу «Shahed», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові ракети «Кинджал».