РФ перетнула кордон на Харківщині: засновник підрозділу "KRAKEN" розкрив підступний план окупантів

У районі Бологівки на Харківщині російські війська здійснили прорив кордону, а також мають просування у Вовчанську.

Про це повідомив Костянтин Немічев, засновник підрозділу «KRAKEN», у своєму Telegram-каналі.

За словами військового, ворог активно використовує так звану 5-кілометрову «буферну зону» вздовж частини лінії кордону. У цій смузі відсутня постійна присутність як українських військ, так і противника.

Немічев вважає, що ці дії є елементом підготовки до нових наступальних операцій, кінцева мета яких — з’єднання угрупувань РФ у Вовчанську та Дворічній.

«На мою думку, якщо противнику не вдасться взяти Куп’янськ, він, найімовірніше, переключить свої сили саме на цей напрям. Потрібно діяти та зміцнювати оборону, поки ще є час,» — наголосив Немічев.

Наразі Генеральний штаб ЗСУ офіційно не коментував цю інформацію.

Нагадаємо, армія РФ кинула на Покровськ сотні тисяч солдатів. Олексардр Сирський розповів про поточну ситуацію на цьому напрямку.

Нагадаємо, найінтенсивніші бої в Покровську точаться на території промислової зони. Бійці 7-го корпусу ДШВ ліквідували 236 росіян за тиждень і контролюють шляхи ворога, обмежуючи його можливості для поповнення втрат.