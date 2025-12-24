Війська РФ прорвали кордон у Сумській області: експерт повідомив, чи є загроза наступу далі

Наступ Росії. / © ТСН

Днями у Сумській області стався прорив кордону окупаційними військами. Однак великого наступу загарбників очікувати нині не варто. Ресурсно ворог не здатен цього здійснити.

Про це заявив військовий експерт Сергій Братчук в ефірі «КИЇВ24».

З його слів, наразі ті підрозділи російської окупаційної армії, що зосереджені на кордоні, виконують «тактику тисячі порізів».

«Можливо, треба очікувати і в інших локаціях намагань ворога прорвати кордон, просунутися на нашу територію. Але ще раз: великого наступу сьогодні очікувати ми не повинні», — наголосив він.

Втім, це не означає, що можна розслабитися. За словами Братчука, розслаблення на бойових позиціях під час війни обернулося на ситуацію у Грабовському. Тому моментів можна очікувати на інших ділянках фронту та на прикордонні.

«Ворог акцентуватиме увагу на тому, що українське прикордоння не захищене, що українське прикордоння можна прорвати і, власне, рухатися далі. Ми розуміємо прекрасно, що інформаційних вкидань буде дуже багато», — додав Братчук.

Нагадаємо, кілька днів тому ЗСУ підтвердили прорив кордону на Сумщині. Окупанти здійснили наступ у районі населеного пункту Грабовське. Сили оборони відійшли з кількох позицій. Після захоплення села російські солдати примусово вивезли на територію РФ понад пів сотні цивільних громадян, шо мешкали у селі. Більшість із них — люди похилого віку, які раніше офіційно відмовилися від евакуації.

