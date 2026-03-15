РФ просунулася у трьох областях: де окупанти мають успіхи

Фронт / Ілюстративне фото / © t.me/DeepStateUA

Росіяни просунулися у трьох областях - з’явилася оновлена мапа бойових дій на сході України.

Про це повідомляє DeepState.

За даними аналітиків, на фронті відбулися зміни. Так, армія РФ просунулася поблизу трьох населених пунктів.

«Ворог просунувся поблизу Піщаного, Макіївки та Загірного», — пишуть осінтери.

Деталізуємо, що:

Піщане — Харківська область;

Макіївка — Луганська область;

Загірне — Запорізька область.

Просування РФ на фронті

Ми повідомляли, що росіяни мали певні успіхи у Донецькій області. Так, окупанти просунулися поблизу населеного пункту Горіхове на Донеччині. На інших ділянках фронту за даними DeepState просування ворога або українських сил оборони не зафіксовано.

Росіяни посилили угруповання на півдні України, перекинувши підрозділи морської піхоти для участі у штурмових діях. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається складною. Російські війська щодня намагаються активізувати бойові дії.