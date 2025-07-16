РФ просувається у Запорізькій області: є загроза втрати важливого населеного пункту

Село. / © Associated Press

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Україна може втратити важливий населений пункт Малинівка у Запорізькій області, де зараз просуваються загарбники. Ситуація може загостритися, якщо не буде підтримки.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що окупанти вже тривалий час намагаються захопити цей село. Їхні спроби просувань “були неодноразовими протягом довгого часу”.

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“Піхота активно промацувала нашу оборону, здійснювала постійні штурмові дії і прокрадалася до села. Після фіксації росіян намагалися постійно ліквідувати, але кількість дуже часто бере верх, то тепер можна бачити збільшення червоної зони в селі”, - наголошують аналітики.

За їхніми даними, загарбники здійснюють тиск саме в смузі підрозділу ТрО, оскільки має велику перевагу в засобах та в живій силі.

“На місцях хоч і намагаються будь-як і будь-ким зупинити ворога, але без підтримки змушені будуть скоро віддати Малинівку противнику”, - наголосили в DeepState.

Зауважимо, що Малинівка - один із перших населених пунктів у Запорізькій області, яке українські військові звільнили від окупантів у березні 2022-го.

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Нагадаємо, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що на Запоріжжі тривають запеклі бої. Російські окупанти атакували село Малинівка на сході області, повністю знищивши забудову та позиції ЗСУ. Однак закріпитися агресору не вдалося.

Зауважимо, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж повідомив, що ГУР ліквідувало операторів дронів РФ у Токмаку. У результаті точкового удару було знищено операторів російських безпілотників «Скат 350М», а також пускові установки.

Дата публікації 17:29, 14.07.25 Кількість переглядів 86 Пекло на Донеччині: Покровськ і Мирноград – під загрозою кільця