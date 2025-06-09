РФ просувається за трасу Покровськ-Костянтинівка: ЗСУ про загрозу

Покровськ. / © Новини "Капрі"

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Армія РФ активно просувається за трасу Покровськ-Костянтинівка, що проходить на схід від міста Покровськ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Окупанти зараз йдуть зі східного боку цілі - (покровської - Ред.) агломерації і дуже великими силами. Дуже активно йдуть якраз за цю трасу Покровськ-Костянтинівка, яка проходить на схід від міста Покровськ, яка може дати їм дві можливості, якщо вони сильно просунуться на північ", - повідомив Трегубов.

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За його словами, одна з них - знову намагатися обходити місто Покровськ. З іншого боку - зі східного боку агломерації або йти на місто Костянтинівка і оточувати його із західного боку. Окрім того, це може бути можливістю для армії РФ надалі просуватися на північ.

"В принципі, будь-який з цих варіантів є неприємним, якийсь із цих варіантів відкриває для них оперативні можливості, тому нам потрібно не допустити, щоб вони особливо здійснили і розвинули такий прорив", - наголосив Трегубов.

Нагадаємо, російські війська кожного дня штурмують позиції українських захисників у районі Покровська. Водночас окупанти зазнають великих втрат. На Покровському напрямку росіяни активно застосовують дрони різних типів під час наступальних дій.

Тим часом військовий експерт Микола Маломуж наголошує, що РФ важливо захопити Костянтинівку. Ця територія необхідна як плацдарм для розгортання всіх наступальних операцій на Дніпропетровському напрямку.

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Зауважимо, у Росії оголосили про "наступ" на Дніпропетровщину. У ISW дійшли висновку, що поточна активність росіян поблизу кордону є продовженням наступальних зусиль на південному заході Донецької області, а не початком нової масштабної операції із захоплення оперативно значущої території Дніпропетровщини.

Дата публікації 19:37, 06.06.25 Кількість переглядів 132 Наживо! Чи зайдуть війська РФ у Покровськ? Військовий розкрив правду