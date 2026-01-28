РФ проводить розвідку і готується до нової атаки: експерт назвав міста-цілі ворога

Атака на Україну. / © ТСН.ua

Агресорка Російська Федерація готується до нової масованої атаки на Україну. Росіяни проводять активну розвідувальну роботу над Києвом та областю, а також над західними регіонами.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

«Дрон пролітав над центром (Києва — Ред.) на наднизьких висотах. Він пролітав до оголошення тривоги. Це означає, що йому вдалося обійти пости ППО, залишившись непоміченим. Те саме сталося у Львові. Вчора дрони активно літали над західними регіонами України, не лише над Львовом», — наголосив експерт.

З його слів, саме на на тлі такої розвідки БпЛА, ймовірно, новими напрямками атаки РФ можуть бути Київ і Київщина, а також західні області. Попович вважає, що росіяни прагнуть завдати ще одного удару для того, щоб ускладнити ситуацію в енергетиці.

«Це будуть об’єкти критичної інфраструктури. Зараз певне підвищення температури, але за кілька днів обіцяють нам синоптики зниження температури. Напередодні цих днів ворог хоче завдати ще одного масованого удару для того, щоб ускладнити ситуацію в енергетиці, яка й без того є дуже складною. Тому зараз триває підготовка до цього масованого удару. І нам треба його очікувати найближчими днями», — підсумував військовий оглядач.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов попередив про можливий ракетний удар РФ. З його слів, удари по енергетичній інфраструктурі залишаються для Росії одним із ключових інструментів тиску. Особливу увагу ворог, як і раніше, приділяє столиці, адже саме Київ відіграє вирішальну роль у формуванні суспільних настроїв.