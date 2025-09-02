ТСН у соціальних мережах

РФ проводить розвідку обʼєктів енергетики в Україні — експерт "Флеш"

РФ активізувала розвідку українських енергетичних об’єктів, про що свідчить аналіз маршрутів ворожих дронів.

Дмитро Гулійчук
Росія націлилася на обʼєкти енергетики в Україні

Російські окупанти останнім часом проводять розвідку обʼєктів енергетики в Україні.

Про це написав військовий фахівець з систем РЕБ та зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш» у Telegram.

«За аналізом маршрутів польотів розвідувальних БПЛА противника (не в прифронтовій зоні), та за інформацією очевидців можу сказати, що їх зараз цікавлять об’єкти енергетики та стан їхнього захисту», — повідомив «Флеш».

За його словами, йдеться про підстанції, трансформатори, об’єкти електро та газової інфраструктури.

Раніше експерт припустив, що з початком опалювального сезону РФ зосередиться на знищенні критичної інфраструктури, щоб залишити міста без світла та тепла.

