Росія націлилася на обʼєкти енергетики в Україні

Російські окупанти останнім часом проводять розвідку обʼєктів енергетики в Україні.

Про це написав військовий фахівець з систем РЕБ та зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш» у Telegram.

«За аналізом маршрутів польотів розвідувальних БПЛА противника (не в прифронтовій зоні), та за інформацією очевидців можу сказати, що їх зараз цікавлять об’єкти енергетики та стан їхнього захисту», — повідомив «Флеш».

За його словами, йдеться про підстанції, трансформатори, об’єкти електро та газової інфраструктури.

Раніше експерт припустив, що з початком опалювального сезону РФ зосередиться на знищенні критичної інфраструктури, щоб залишити міста без світла та тепла.