РФ проводить розвідку обʼєктів енергетики в Україні — експерт "Флеш"
РФ активізувала розвідку українських енергетичних об’єктів, про що свідчить аналіз маршрутів ворожих дронів.
Російські окупанти останнім часом проводять розвідку обʼєктів енергетики в Україні.
Про це написав військовий фахівець з систем РЕБ та зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш» у Telegram.
«За аналізом маршрутів польотів розвідувальних БПЛА противника (не в прифронтовій зоні), та за інформацією очевидців можу сказати, що їх зараз цікавлять об’єкти енергетики та стан їхнього захисту», — повідомив «Флеш».
За його словами, йдеться про підстанції, трансформатори, об’єкти електро та газової інфраструктури.
Раніше експерт припустив, що з початком опалювального сезону РФ зосередиться на знищенні критичної інфраструктури, щоб залишити міста без світла та тепла.