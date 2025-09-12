Чим довше триває війна, тим вища ймовірність ударів, здатних призвести до витоку радіоактивних матеріалів / © Associated Press

Російські війська пошкодили дослідницьку лабораторію в Харкові, де зберігається збагачений уран, понад 70 разів за час повномасштабної війни. В установі розташований експериментальний пристрій «Джерело нейтронів».

Про це пише видання New York Post.

«Харківський фізико-технічний інститут, який свого часу брав участь у створенні перших радянських атомних бомб, 2010 року погодився припинити роботу з ураном і, як на тому наполягали США, передав свої запаси Росії в межах ядерного нерозповсюдження», — зазначають журналісти.

Після вторгнення 2022 року науковці зупинили експерименти і перевели «Нейтронне джерело» в режим тривалого вимкнення. Але уран залишився — так само, як і небезпека його витоку.

«Нейтронне джерело» складається з двох елементів: ядра, завбільшки приблизно з автобус, разом з металевими радіаційними екранами і приєднаного прискорювача частинок завдовжки близько 27 метрів. США частково профінансували будівництво в обмін на відмову України від збагаченого урану, придатного для створення бомб.

Українські чиновники кажуть, що будівлю, де розташований пристрій, пошкоджували дронами, ракетами й артилерією вже стільки разів, що це навряд чи можна вважати випадковістю. Будівля лабораторії розташована лише за 22 кілометри від лінії фронту.

«Це страшно, але ми вже звикли», — поділився Олександр Бихун, заступник головного інженера Харківського фізико-технічного інституту, провідного ядерного наукового центру України, де й розміщене «Нейтронне джерело».

Співрозмовники медіа наголосили, що приміщенні наукового закладу не призначені для витримування російських бомбардувань. Регулярні удари рф із застосуванням ракет, артилерії та дронів, по об’єкту «не може бути випадковістю», процитувало медіа слова представника влади.

«У обвинувальному акті звинувачуються п’ятеро російських офіцерів. Також ідеться про те, що пряме влучання може забруднити територію, де проживає близько 640 000 людей. Українські прокурори звинуватили офіцерів в „екоциді“, — йдеться у статті.

Нагадаємо, Запорізька АЕС не готова до відновлення своєї роботи, але РФ планує її перезапуск. Раніше Україна попереджала про надзвичайні ризики.

Це підтвердив і гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. Він також заявив, що умови для перезапуску окупованої Росією Запорізької атомної електростанції в Україні наразі відсутні через брак води для охолодження та відсутність стабільного електропостачання. За його словами, для перезапуску ЗАЕС, яка наразі зупинена, доведеться відкачувати воду з Дніпра.