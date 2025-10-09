ТСН у соціальних мережах

26
1 хв

РФ прицільно атакує енергетику: "Укренерго" стривожило заявою про ситуацію

Тривають аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах, які атакувала російська армія.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © tvoya-gazeta.com

Протягом минулої доби армія РФ атакувала об’єкти енергетики у кількох регіонах України. На сьогоднішній ранок є знеструмлені споживачі в окремих областях.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.

Енергетики наголошують, що найскладнішою залишається ситуація у Чернігівській області. Через пошкоджене у регіоні застосовують погодинні відключення світла обсягом три черги одночасно.

Внаслідок атаки безпілотників цієї ночі сталися пошкодження енергетичної інфраструктури в Одеській області, виникли відключення світла.

“Враховуючи погодні умови, необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно від 10:00 до 22:00”, - наголосили в НЕК та додали, що ситуація в енергосистемі може змінюватись.

