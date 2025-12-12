РФ вдарила БпЛА по спортивній школі у Шостці, де тренувалися діти: деталі від влади (фото)

Безпілотник.

Вдень 12 грудня російські війська атакували ударними безпілотниками Шостку в Сумській області. Під прицілом була звичайна спортивна школа.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

“Російські війська атакували ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Шостці – спортивну школу, де тривало тренування дітей”, - наголосив чиновник.

На навчальний заклад загарбники спрямували два безпілотник. Зі слів Григорова, окупанти здійснили прицільний удар “по місцю, де перебували діти”. Наразі наслідки атаки уточнюються.

Усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали до безпечного місця. Попередньо, наголосив чиновник, усі живі. Поранених також немає.

Наслідки після атаки росіян по школі у Шостці.

