РФ різко підвищила тиск на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород": це може призвести до катастрофи

Зміна тиску відбулася без попередження з боку "Газпрому".

Диспетчери Оператора ГТС України зафіксували різке підвищення тиску на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці держкордону з Росією.

Про це інформує пресслужба Оператора.

Зміна тиску відбулась без попередження з боку "Газпрому".

Українська сторона наголосила, що несвоєчасне інформування про переключення і зміну режимів може призвести до аварій на магістральному газопроводі.

"Такі непогоджені дії "Газпрому" викликають занепокоєння. Оператор ГТС України наполягає, що оператор російської ГТС повинен надавати інформацію про причини такої поведінки в межах стандартів угод між операторами. Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС", — заявив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

За його словами, особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як "Газпром" знову зменшив транзит через "Північний потік-1" до 33 млн куб. м на добу.

Зазначається, що 2009 року за аналогічних обставин непогоджених дій між операторами сталася аварія на газопроводі Туркменістану.

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував чергові газові погрози РФ Європі і закликав "бити у відповідь".

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