Росія різко збільшила атаки дронами по Україні: розвідка розкрила ключовий задум

"Шахеди" / © t.me/SJTF_Odesa

Реклама

Росія продовжує нарощувати удари по Україні, готуючись до зимового сезону. За інформацією британської розвідки, у вересні окупанти використали близько 5500 ударних безпілотників, водночас у серпні їх було 4100.

Про це британська розвідка повідомила в мережі X.

На думку аналітиків, атаки, ймовірно, скорочувалися, щоб створити помилкове враження готовності Кремля до «серйозних переговорів». Високий темп зберігається і в жовтні: станом на сьогодні ворог уже запустив понад 3000 таких безпілотників.

Реклама

Тактика перевантаження ППО

Британська розвідка вказує, що комбінація ракет і великої кількості дронів має чітку мету: перевантажити українську протиповітряну оборону та збільшити шанси на прорив російських снарядів.

Вересень був відзначений чотирма масованими атаками з залученням стратегічних бомбардувальників. Наймасштабніша відбулася 7 вересня. Тоді було випущено понад 800 повітряних цілей, більшість із яких складали саме дрони. Крім того, за місяць Росія запустила понад 70 новітніх крилатих ракет AS-23a KODIAK (або Х-101, Х-102 за російським позначенням).

Пріоритетна ціль — енергосистема

У розвідці наголосили, що критична національна інфраструктура України залишається пріоритетною ціллю Кремля. Москва зберігає прагнення завдати максимальної шкоди українській енергетичній системі до настання зимового сезону. Цей намір підтверджується і статистикою жовтня 2025 року, коли Росія здійснила вже чотири масштабні атаки, спрямовані безпосередньо на об’єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч проти 21 жовтня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Харкову. Зафіксовано влучання шести КАБів.

Реклама

20 жовтня Росія вперше випустила керовану авіаційну бомбу по Полтавській області. Раніше КАБами знищували лише прикордоння.

Також повідомлялося, що РФ цілеспрямовано атакує об’єкти газовидобування, щоб поглибити енергетичну кризу в Україні та створити додатковий тиск на електромережі.