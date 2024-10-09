"Чеченський сценарій" для України: Портников про наслідки війни та плани Росії

Портников зауважив, що на час Другої чеченської війни у простих чеченців рівень ненависті до росіян був ще більшим, ніж те, що відчувають зараз українці. Проте Москві все ж вдалося підкорити Чечню.

Український журналіст Віталій Портников попередив, що якщо українці не вистоять у боротьбі з РФ, нас може спіткати доля Чечні, а Україна просто зникне з карти світу.

Про це передає "Радіо Свобода".

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Портников нагадав, що протягом Першої та Другої чеченських війн Москва тероризувала мирне чеченське населення постійними бомбардуваннями, фільтраціями населення у таборах і масовими вбивствами.

"Ось приклад Чечні. Якщо протягом багатьох років тероризуєш населення, не даєш йому можливості нормально жити, два з половиною роки для такої великої території – це не час, коли люди розуміють, що це все безнадійно, то врешті-решт вони шукають того, хто їм дасть відчуття безпеки, умовно кажучи, сім'ю Кадирових", – розмірковує журналіст.

За його словами, після програшу Ічкерії у Другій чеченській війни, у Чечні була масштабна партизанська війна. Але більшість з часом перестали підтримувати постанців.

"Більшість людей казала: "Слухайте, припиніть це, бо ми всі загинемо з нашими дітьми і батьками. Просто нам потрібен той, хто дасть нам мир на будь-яких умовах. Оці умови, які хочуть росіяни, хай будуть", – зауважує Портников.

У ефірі youtube-каналу "Говорить великий Львів", Портников додав, що на час Другої чеченської війни у простих чеченців рівень ненависті до росіян був ще більшим, ніж те, що відчувають зараз українці.

"Вони (росіяни – Ред.) просто стали стирати Чечню з лиця землі і пропонувати варіанти. Мовляв, є колаборанти, які будуть при владі і домовляться з Росією, забезпечить те, що ви (прості чеченці – Ред.) будете жити не під бомбами. Просто ваше завдання – не займатися політикою", – каже публіцист.

Чому важливий досвід Чечні для України

На думку журналіста, українці перебувають наразі на етапі війни, "коли Росія розглядає Україну як велику Чечню, населення якої треба довести до чіткого розуміння, що єдиною альтернативою є виживання... за рахунок капітуляції".

"Коли Путін казав, що по-справжньому нічого і не починали, він абсолютно не брехав, тому що він збирався почати все по-справжньому ‒ доведення переважної більшості населення України до стану тварин, яким потрібно просто вижити в голоді і холоді", ‒ вважає публіцист.

Портников попереджає, що Росія цим терором буде займатися у наступні роки російсько-української війни "стільки, скільки це буде потрібно для того, щоб все знищити".

Тому він закликав Захід дати Україні більше можливостей, зброї та грошей, а не говорити про корупцію.

"...Українцям намагаються втюхати, як колись розповідали чеченцям, що у них не той Масхадов (Аслан Масхадов президент Чеченської республіки Ічкерії, вбитий росіянами 2005 року – ред.), не той Басаєв (Шаміль Басаєв один з лідерів Республіки Ічкерія, вбитий росіянами 2006 року – ред.).

Але питання було не в цьому, а у виживанні нації, яка жила під килимовими бомбардуваннями. Не Масхадов і Басаєв, а чеченські жінки і діти жили. І врешті-решт прийняли реальність таку, яку зробила Росія. Ось чому так важливо, щоб Україна вижила, я навіть не використовую слово "перемогла", а вижила у цій війні, як самостійна демократична нація", – підсумував Віталій Портников.

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