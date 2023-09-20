РФ розвідує стан енергетики України: у ГУР розповіли, чи є загроза повторення атак

За словами Юсова, РФ намагається накопичити ракети, тому загроза повторення атак по енергетиці існує.

Росія проводить розвідувальні заходи про стан енергетичної інфраструктури України. Існує загроза нових терористичних атак РФ по об'єктах енернетики.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Юсов прокоментував, чому останніми днями ворог використовує для повітряних атак по Україні переважно "шахеди", а не ракети.

"Темпи виробництва ракетного озброєння у ворога не дозволяють їм поповнювати ті запаси, які були. Одна справа плани, а інша – як реалізуються ці плани. На поставлені задачі вони виходять. Але так, накопичують", – сказав представник ГУР.

За його словами, є інформація, що окупанти проводять розвідувальні заходи по енергетичній інфраструктурі України. Тому загроза повторення атак по енергетиці існує.

"Звичайно, Україна й до такого сценарію посилено готується. На жаль, думати, що держава-агресор відмовиться від практики терористичних ударів немає. І ми повинні серйозно до цього ставитися", – зазначив Юсов.

Юсов нагадав, що найчисельніше ракета атака РФ по Україні була зі 120 ракетами одночасно восени минулого року. Проте він запевнив, що наразі у ворога запасів для такої інтенсивності та кількості ударів немає. Однак це не означає, що російські ракети менш небезпечні та руйнівні.

Відповідаючи на питання, чи в часовому проміжку Україна наближається до атак на енергетику і чи можуть вони розпочатися як минулого року у жовтні, він зазначив, що такий сценарій цілком імовірний.

"Російські атаки і не припинялися. По часу ми не будемо анонсувати чи календар заводити. Але звичайно такий сценарій відпрацьовується", – підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, що в Міненерго узгодили графіки відключень світла на випадок масованих обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури.

Також в "Укренерго" назвали найгірший сценарій для енергетики взимку.

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