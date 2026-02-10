РФ шантажує родини полонених через Starlink: що від них вимагають

Starlink / © reuters.com

Реклама

Російські окупанти вдалися до чергової цинічної маніпуляції. Після того, як Україні вдалося заблокувати нелегальні термінали Starlink в армії агресора, ворог почав вимагати від родин українських військовополонених реєструвати техніку на себе.

Про це офіційно попередили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

Технологічний тупик окупантів

За даними Штабу, Міністерство оборони України спільно з інженерами компанії SpaceX успішно вимкнули термінали Starlink, які ворог використовував нелегально. Це позбавило підрозділи РФ стабільного зв’язку та можливості ефективно керувати дронами-камікадзе.

Реклама

Опинившись у скрутному становищі, окупанти почали шукати «обхідні шляхи» через вразливі верстви населення в Україні.

Шантаж родин полонених: як працює схема

Зафіксовані випадки, коли представники РФ виходять на зв’язок із рідними полонених захисників і, погрожуючи життю чи здоров’ю бійців, висувають вимогу: офіційно зареєструвати термінал Starlink на своє ім’я.

У Координаційному штабі наголошують на критичних ризиках такої «співпраці»:

Легка ідентифікація: Під час реєстрації терміналу ви засвідчуєте свою особу. Це дозволяє українським правоохоронцям миттєво вирахувати причетного.

Кримінальна відповідальність: Якщо зареєстрований громадянином України термінал буде використаний для наведення дронів чи ударів по інфраструктурі — це пряма підстава для суворого покарання.

Разовий ресурс: Для ворога долі українських родин не мають значення; їх використовують як інструмент і залишають наодинці з наслідками.

Що робити у разі погроз?

Українців закликають не піддаватися на шантаж та не ставати мимовільними співучасниками злочинів проти власної держави.

Реклама

«У випадку отримання подібних пропозицій чи вимог — без зволікань звертайтеся до Координаційного штабу та правоохоронних органів. Ми допоможемо знайти вихід, який не зашкодить вам та вашим близьким», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, блокування супутникового зв’язку Starlink для РФ призвело до хаосу на фронті, зупинення штурмів та масових проблем у військах окупантів. Проблеми зі зв’язком після відключення Starlink суттєво ускладнили управління підрозділами російської армії на окремих напрямках фронту, що призвело до руйнування тактики малих мобільних груп, на яку раніше робив ставку противник.