РФ швидко поповнює втрати: генерал ЗСУ про прогалини України в мобілізації

Президент України Володимир Зеленський заявив, Україна потребує мобілізації ще 500 тисяч осіб. Утім, станеться це не за один день.

Таку думку висловив Генерал Збройних Сил України Дмитро Марченко, передає Deutsche Welle.

Він зауважує, що питання мобілізації наразі стоїть дуже гостро.

"На жаль, добровольці закінчилися, ми побачили проблему, що люди не розуміють — ті, хто воюють два роки, виснажені, їм потрібно відновити сили. Для цього в нас повинні бути резерви. Я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо донести до наших чоловіків, що потрібно брати участь у спротиві. Якщо ми не дотягнемо цю війну, то іншого шансу вже не буде", — сказав Марченко.

Він додає, що армії потрібні гроші на навчання, обмундирування та харчування, щоб зробити з цивільного солдата, а під час ротацій бійців треба лікувати та ремонтувати їхню техніку.

"Ви бачите, що ворог зазнає дуже великих втрат, але вони є і у нас. РФ навчилася їх швидко поповнювати. Ми відстаємо, повинні навчитися. Я ставлюся позитивно до мобілізації чоловіків з 25 років. Коли чоловіки від 50 років йдуть воювати, а 25-річні не мобілізуються, то це не дуже справедливо. Це вік розквіту сил, за росіян воює молодь. Це вкрай необхідний захід", — резюмував генерал.

Нагадаємо, мобілізація додаткових 500 тисяч українців, яку анонсував президент Володимир Зеленський, відбудеться не найближчим часом. Її остаточний обсяг ще не визначено.

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