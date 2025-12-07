РФ швидко завойовує території: The Telegraph про те, чи загрожує Україні колапс на фронті

Наступ РФ б’є рекорди, поки мирні переговори «замерзають» перед зимою / © ТСН.ua

Реклама

Росія завойовує території в Україні одним з найшвидших темпів з початку повномасштабної війни, оскільки мирні переговори зайшли в глухий кут.

Про це пише The Telegraph.

Згідно з DeepState, у листопаді 505 кв. км української землі було втрачено. Це майже вдвічі більше, ніж у вересні.

Реклама

За даними американського аналітичного центру Інституту вивчення війни, швидкість просування наближається до найвищої з часів першого вторгнення майже чотири роки тому.

Російський диктатор Путін заявив, що захопить весь Донбас силою або шляхом переговорів.

План припинення війни, розроблений адміністрацією Дональда Трампа, передбачав передачу Україною величезних земельних ділянок. Україна та Європа відхилили ці пропозиції.

На думку видання, територіальні захоплення РФ, ймовірно, допоможуть переконати Трампа, що мир має бути встановлений на умовах Росії, і що надсилання зброї та допомоги Києву є марною тратою.

Реклама

Росія також просувається навколо міста Сіверськ у Донецькій області в рамках свого ширшого наступу на Слов’янськ.

Європейські лідери поспішають, оскільки підтримка України зменшується, а адміністрація Трампа відвертає свою увагу від війни.

Син президента Трампа, Дональд-молодший, заявив на конференції з питань Близького Сходу, що його батько може відмовитися від мирних переговорів.

Але спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що угода «дійсно близька». Українські та американські переговірники також опублікували спільну заяву, в якій закликали Росію продемонструвати «серйозну відданість довгостроковому миру», що посіяло плутанину щодо перспективи угоди.

Реклама

У понеділок прем’єр Британії Кір Стармер прийматиме Володимира Зеленського на черговому раунді екстрених переговорів на Даунінг-стріт разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Поспішно організований саміт, схоже, є спробою гарантувати, що Україну не зрадять під час мирного процесу з Росією під керівництвом США — про цей страх натякнув Макрон раніше цього тижня.

«Негайного колапсу України на фронті не буде»

Протягом останніх тижнів російські війська просунулися на кількох фронтах. Покровськ, колишній залізничний та логістичний вузол на сході України, виглядає готовим до неминучого падіння після тривалої та дорогої битви, тоді як сусіднє місто Мирноград близьке до оточення.

У виданні зазначають, що після того, як Україна розгорнула деякі зі своїх найкращих бригад та підрозділів безпілотників для утримання Покровська, російські війська змогли розтягнути ресурси Києва вздовж фронту, відкривши вразливі місця на південному сході та далі на північ.

Реклама

В результаті Москва досягла стабільних успіхів у Запорізькій області та близька до захоплення північно-східного міста Куп’янськ на Харківщині.

Однак, цифри виглядають гіршими, ніж реальність на полі бою, сказав Еміль Кастехельмі, військовий аналітик фінської компанії Black Bird Group.

«Наразі не було жодних грандіозних проривів… жодного негайного краху українських ліній фронту», — сказав він The Telegraph. «Росія не змогла рішуче прорвати фронт у жодному напрямку».

Посилаючись на нещодавні досягнення Росії на південному сході, він стверджував, що якби Україні довелося втратити землю, це було б найкращим місцем.

Реклама

«Росії потрібно було б досягти набагато більшого успіху, щоб досягти там чогось значного; вона щойно захопила одне маленьке село за іншим і багато полів. Ці події поки що не загрожують усьому фронту», — додав Кастехельмі.

Аналітики вважають, що Росії може знадобитися ще кілька років, щоб захопити решту Донбасу — трофей, якого найбільше прагне Путін і який надійно захищений «містами-фортецями» Краматорськом і Слов’янськом.

З настанням зими очікується сповільнення темпів просування Росії. І все ж, сигналізуючи Вашингтону, Путін наказав російським військовим готуватися до зимових бойових дій, натякаючи, що він не пом’якшуватиме свої територіальні вимоги.

Раніше експосол США в Росії назвав 4 ключові кроки, без яких Трамп не зупинить війну.