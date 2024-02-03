РФ скинула авіабомби на село Качкарівка на Херсонщині: пошкоджено 30 будинків (фото)

Внаслідок обстрілу села Качкарівка зазнали пошкоджень близько трьох десятків житлових будинків та обʼєкт критичної інфраструктури.
Російські окупанти продовжують нещадно атакувати Херсонщину, буквально "засипаючи" регіон керованими авіабомбами (КАБами).
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його інформацією, учора, 2 лютого, під ворожим вогнем опинилось село Качкарівка на Бериславщині. На населений пункт росіяни скинули керовані авіабомби.
Внаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали близько трьох десятків житлових будинків та обʼєкт критичної інфраструктури. Ще один “приліт” прийшовся по школі. Обійшлося без постраждалих серед місцевих жителів.
Наслідки обстрілу – на фото.
Раніше повідомлялося, що окупанти упродовж доби з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків, дронів та авіації випустили по території Херсонської області 218 снарядів.
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