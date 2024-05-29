РФ скинула на Селидове авіабомби: під завалами будинку опинилася ціла родина (фото)

Ворог поцілив просто у приватний будинок.

Напередодні ввечері російська армія завдала удару по приватному сектору Селидового в Донецькій області. Під завалами будинку могла опинитися ціла родина.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та обласна прокуратура.

Окупанти поцілили у приватний будинок. Під його завалами, ймовірно, опинилася ціла родина. На місці "прильоту" загинув 53-річний чоловік, а 70-річна жінка отримала поранення. У травмованої множинні поранення та струс головного мозку. Сьогодні на згарищі знайшли ще й тіло підлітка. Нараз триває ідентифікація.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло 13-річного хлопця. Усі фрагменти тіл передали в поліцію для подальшої експертизи", - повідомив Філашкін.

За інформацією прокуратури, росіяни обстріляли місто двома авіабомбами "УМПБ Д-30СН". Внаслідок удару в Селидовому пошкоджено десять будинків і крамниця.

Фото наслідків

Росіяни скинули авіабомби на Селидове 28 травня. / Фото: Прокуратура Донецької області

Росіяни скинули авіабомби на Селидове 28 травня. / Фото: Прокуратура Донецької області

Росіяни скинули авіабомби на Селидове 28 травня. / Фото: Прокуратура Донецької області

Як повідомлялося, зранку 29 травня Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб у Харківській та Донецькій областях.

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