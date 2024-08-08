Армія РФ скинула авіабомби на школу на Сумщині: загинули брат і сестра

Російська армія вдарила керованими авіабомбами по школі в Сумській області. Загинуло дві людини. Зокрема, 6-річна дівчинка.

Про це розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

"На жаль, у нас є загиблі буквально зараз, після авіаційного нальоту. По населеному пункту Могриця був завданий удар КАБами, внаслідок чого загинули дві людини, серед них одна дитина", - розповів керівник ОВА.

З його слів, загинули брат і сестра. Хлопцеві було 22 роки і дівчинці - лише шість. Вон перебували на подвір’ї школи, яка була знищена авіаційним ударом РФ.

Крім того, за його словами, станом на цей час в інших населених пунктах Сумщини зафіксовано ще двоє поранених.

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни атакували Сумську область. Стався "приліт" по селу Стецьківка. Інформації про травмованих чи загиблих немає.

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