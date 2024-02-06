РФ сконцентровує війська поблизу північного кордону України: полковник ЗСУ зробив тривожну заяву

Росія зосередила у прикордонних з Україною Брянської, Курської та Білгородської областях 26-27 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомив полковник Збройних Сил України, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в етері Еспресо.

"Це не є визначальним компонентом, який докорінно може змінити ситуацію на полі бою. Втім, там є кілька підрозділів ССО РФ, який дотичний до диверсійно-розвідувальних дій на території наших областей. Зараз дуже важливо дослухатись до керівників ВЦА. Особливо це важливо жителям Сумщини", - наголосив він.

Полковник ЗСУ додав, що Україна продовжує будувати оборонні фортифікації на кордоні з РФ.

"Своєю чергою українські війська продовжують працювати над інженерно-фортифікаційними спорудами на кордоні з РФ. Ми знаємо, що протяжність цієї лінії повинна складати понад 1000 км", - додав він.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв неодноразово повідомляв, що російські ДРГ намагаються прорвати держкордон України на півночі країни.

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