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РФ скинула бомбу на великий обласний центр: багато поранених, серед них — діти
Російські війська вночі атакували Харків керованою авіабомбою, вдаривши по Холодногірському району міста — внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей, серед яких троє дітей.
У ніч проти 19 червня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Холодногірському району Харкова. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед яких троє дітей.
За інформацією голови Олег Синєгубов, після влучання в одному з районів міста спалахнула пожежа. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.
Серед постраждалих — дві 11-річні дівчинки та 14-річний хлопчик. У дітей медики зафіксували гостру реакцію на стрес.
Наразі фахівці продовжують обстеження території та встановлюють масштаби руйнувань. Інформація щодо пошкодженої інфраструктури уточнюється.
У ніч проти 15 червня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Основний напрямок удару — Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.