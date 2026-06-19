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У ніч проти 19 червня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Холодногірському району Харкова. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед яких троє дітей.

За інформацією голови Олег Синєгубов, після влучання в одному з районів міста спалахнула пожежа. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Серед постраждалих — дві 11-річні дівчинки та 14-річний хлопчик. У дітей медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

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Наразі фахівці продовжують обстеження території та встановлюють масштаби руйнувань. Інформація щодо пошкодженої інфраструктури уточнюється.

У ніч проти 15 червня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Основний напрямок удару — Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.

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