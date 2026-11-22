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Б’ють по тих, від кого залежить тепло: РФ вдарила КАБом по газовиках Дніпропетровщини та атакувала АЗС
Російські війська вдарили авіабомбою по дільниці газової служби на Дніпропетровщині, внаслідок чого троє працівників Нафтогазу постраждали.
Сьогодні, 22 листопада, російські війська скинули авіабомбу на дільницю газової служби у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждали троє працівників.
Про ворожу атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури повідомила пресслужба Групи Нафтогаз.
Внаслідок удару було поранено працівника Групи Нафтогаз, він перебуває в лікарні. Ще двоє його колег дістали контузії.
«Росія цілеспрямовано б’є по людях, які щодня забезпечують газом і теплом прифронтові громади. Наші люди працюють під постійною небезпекою. Вони продовжують робити свою справу, бо від них залежить тепло в домівках», — зазначив Сергій Федоренко, в.о. голови правління Групи Нафтогаз.
Крім того, росіяни атакували дві АЗС Укрнафти в Запорізькій області.
У компанії також підкреслили, що протягом останніх днів російські війська систематично обстрілюють українських газовиків, їхній службовий транспорт та критичні об’єкти газової інфраструктури у прифронтових регіонах.
Нагадаємо, що 15 жовтня у Полтавській області росіяни вдарили дроном по газовидобувній інфраструктурі «Групи Нафтогаз». Роботу об’єкта довелося призупинити.