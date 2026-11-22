Авіаудар по газовиках на Дніпропетровщині й обстріл АЗС на Запоріжжі: у Нафтогазі повідомили про нові атаки РФ / © УНІАН

Реклама

Сьогодні, 22 листопада, російські війська скинули авіабомбу на дільницю газової служби у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждали троє працівників.

Про ворожу атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури повідомила пресслужба Групи Нафтогаз.

Реклама

Внаслідок удару було поранено працівника Групи Нафтогаз, він перебуває в лікарні. Ще двоє його колег дістали контузії.

Реклама

«Росія цілеспрямовано б’є по людях, які щодня забезпечують газом і теплом прифронтові громади. Наші люди працюють під постійною небезпекою. Вони продовжують робити свою справу, бо від них залежить тепло в домівках», — зазначив Сергій Федоренко, в.о. голови правління Групи Нафтогаз.

Крім того, росіяни атакували дві АЗС Укрнафти в Запорізькій області.

У компанії також підкреслили, що протягом останніх днів російські війська систематично обстрілюють українських газовиків, їхній службовий транспорт та критичні об’єкти газової інфраструктури у прифронтових регіонах.

Нагадаємо, що 15 жовтня у Полтавській області росіяни вдарили дроном по газовидобувній інфраструктурі «Групи Нафтогаз». Роботу об’єкта довелося призупинити.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів