РФ спорудила понтонний міст через Прип’ять: на супутникових знімках видно техніку

РФ спорудила понтонний міст через Прип’ять: на супутникових знімках видно техніку

Міст - через Прип’ять на кордоні з Білоруссю.

На річці Прип’ять з'явився понтонний міст, по якому рухається російська техніка.

Про це свідчать нові супутникові знімки компанії Capella Space, пише CNN.

Зазначається, що місце розташоване у зоні відчуження, на території білоруського Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника. Дорога від ньго веде до Чорнобильської АЕС.

Знімки зробили близько 22:00 за київським часом у четвер, 24 лютого. Повідомляється, що за 1,5 км від понтонного мосту, біля покинутого білоруського села Довгляди, скупчилися десятки одиниць техніки.

Фото Capella Space

Як повідомлялося, Офісі президента повідомили, що російські ДРГ хотіли влаштувати диверсію на Чорнобильській АЕС.

Втім згодом відбулося захоплення АЕС. Україна поінформувала МАГАТЕ про те, що "невстановлені збройні сили" взяли під контроль всі об'єкти електростанції.

Персонал станції перебуває у заручниках. Це загрожує безпеці не тільки України, а й Європи. В якому стані зараз об'єкти ЧАЕС та сховище ядерного палива наразі невідомо, повідомляють в офісі президента.