РФ спробувала вбити радника міністра оборони Сергія "Флеша": перші подробиці

Постраждалий радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов «Флеш» / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Доповнено додатковими матеріалами

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов «Флеш» заявив про спробу росіян убити його керованим реактивним дроном «Шахед».

Про це експерт із дронів та радіоелектронної боротьби повідомив у мережі.

«Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Керований реактивний „Шахед“ врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає», — йдеться в дописі „Флеша“.

Бескрестнов зазначив, що під час ворожої атаки його зачепило, але радник міністра дивом залишився живий.

«Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить», — наголосив фахівець.

Нагадаємо, у ніч проти 20 квітня російські війська здійснили атаку на Київську область із застосуванням ударних дронів. У Броварському районі під удар потрапив житловий сектор — унаслідок влучання загорівся один із будинків. Постраждав чоловік 1974 року народження.

До слова, у лютому СБУ, Нацполіція та правоохоронці Молдови провели спецоперацію «Енігма 2.0», нейтралізувавши російську агентурно-бойову групу. Зловмисники готували замовні вбивства журналістів, громадських діячів та військових, зокрема Андрія Юсова (ГУР) та бійців Іноземного легіону. За ліквідацію цілей РФ обіцяла до 100 тис. дол. Під час 20 обшуків затримано 10 осіб (7 в Україні, 3 у Молдові). Вилучено зброю, гранати та докази зв’язку з кураторами РФ.