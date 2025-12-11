РФ стягує сили в Придністров’ї: в ISW відповіли, чи стане Одеса наступною мішенню

Придністров'я. / © ТСН.ua

Агресорка Російська Федерація може створювати умови для загрози Одеській області з боку невизнаного Придністров'я, намагаючись закріпити українські війська на південному заході України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Джерела “Суспільного” в українському ГУР поінформували, що Росія намагається посилити свою присутність у Придністров'ї, посилюючи мобілізаційні заходи, розконсервовуючи озброєння та запускаючи виробництво БпЛА і центри навчання операторів дронів.

Джерела в ГУР попередили, що ці заходи збільшать ризик проникнення російських ДРГ до Одеської області з Придністров'я. Зазначається, що столиця Тирасполь розташована приблизно за 80 км від Одеси. Це означає, що розгортання російських підрозділів БпЛА в окупованому Придністров'ї ставить місто в зону дії російських ударів дронів середньої дальності.

В ISW наголошують, що війська РФ завдають ударів по українських тилових районах на оперативній глибині (близько 25-100 км) по всьому театру військових дій, використовуючи спеціалізовані підрозділи безпілотників, і, ймовірно, можуть передати частину цих можливостей підрозділам, дислокованим у Придністров'ї.

“Кремль, ймовірно, прагне відволікти українські ресурси від передової та ближнього тилу, змушуючи їх захищатися від місій інфільтрації і ударів дронів в Одеській області. Попередження ГУР пролунало на тлі того, що Кремль останніми тижнями знову розпалює наративи, стверджуючи, що Одеса є російським містом, та погрожуючи майбутньою агресією проти Одеської та Миколаївської областей”, - йдеться у звіті Інституту.

В ISW продовжують оцінювати, що Кремль створює умови для виправдання майбутніх зусиль Росії щодо захоплення Одеської та Миколаївської областей, хоча РФ навряд чи зможе проводити такі наступальні операції найближчим часом. Саме тому Москва, ймовірно, зосередиться на застосуванні асиметричних можливостей, таких як обмежена інфільтрація та удари дронів оперативної глибини.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко каже, що Росія не відмовляється від стратегічної мети — відрізати Україну від Чорного моря. Зокрема, з його слів, існують загрози і для Одеси з Придністров’я. Як приклад, він нагадує про наявність військової бази РФ у невизнаній республіці.