РФ стрімко просувається на сході Запорізької області: експерт оцінив загрозу

Сьогодні максимальна увага прикута до Покровська, Мирнограда та Куп’янська. При цьому армія РФ має певні територіальні здобутки та просування на межі трьох областей ― Донецької, Дніпропетровської та Запорізької.

Про це сказав військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов для «Українського радіо».

Він пояснив, що відбувається на межі Дніпропетровської та Запорізької областей.

«Днями мені довелося спілкуватися з речником Сил оборони Півдня України полковником Владиславом Волошиним, і він каже, що найбільш складна ситуація на сході Запорізької області. Ворог там має просування, тривають запеклі бої», — пояснив експерт.

Якщо говорити про відсоткове співвідношення, то на цю ділянку фронту припадає 13% усіх штурмових дій ворога. Під контроль РФ за останній тиждень перейшло до 40% територій від загальної чисельності квадратних кілометрів. Тож, дійсно, ворог має там просування. Попри запеклі бої на території Покровська, темпи просування ворога там значно менші, ніж на сході Запорізької області ― ця ділянка, наголошує військовий експерт, не надто висвітлюється у ЗМІ.

«Нам конче потрібно стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту, бо тут просування ворога створює проблеми не лише для лівого флангу наших захисників півдня Запорізької області, а й для оборонців у районі Покровська та Мирнограда. Бо ворог прагне здобути контроль і над логістичними маршрутами. Тому що від сталого постачання необхідних ресурсів на поле бою залежить стійкість нашої оборони», — акцентував Селезньов.

Раніше військовий показав просування РФ в напрямку великого міста. Йдеться про Запоріжжя.

«Поки наша увага на Покровську, ворог стрімко рухається по правому флангу в напрямку Запоріжжя, обходячи через Дніпропетровську область усю лінію оборони на півдні», — заявив військовий.