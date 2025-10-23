ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
681
Час на прочитання
1 хв

РФ стверджує, що захопила район Корабел у Херсоні: DeepState про реальну ситуацію

У DeepState спростували російські вкиди про нібито присутність військ РФ в районі Корабел.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Росія "малює" контроль над районом "Корабел" у Херсоні

Росія "малює" контроль над районом "Корабел" у Херсоні / © ТСН.ua

Російські пропагандисти розганяють інформацію, що нібито їхні війська встановили контроль над районом «Корабел» у Херсоні.

Яка реальна ситуація у Херсоні, розповідає аналітичний моніторинговий канал DeepState.

У каналі зауважили, що оперативне командування «Південь» відправило свого пресофіцера, щоб спростувати ці заяви. У DeepState пояснили, що росіяни скидають свої прапори на багатоповерхівки з дронів, а потім «малюють» просування і контроль над даним районом у Херсоні.

Крім того, ворог хаотично б’є з РСЗВ, КАБів та артилерії по цьому району міста, подаючи це також як буцімто контроль у місті.

«Яким чином у них це корелюється — питання риторичне», — зазначають у каналі.

Аналітики DeepState припускають, що медійна активність ворога у даному районі може бути пов’язана з потенційною спробою висадки десанту у якимось іншому місці.

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

Раніше у ЗСУ розповіли, що вже понад тиждень ворожі ресурси поширюють неправдиву інформацію про нібито висадження російських штурмових груп у районі острова Карантинний.

Дата публікації
Кількість переглядів
681
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie