РФ стверджує, що захопила район Корабел у Херсоні: DeepState про реальну ситуацію

Росія "малює" контроль над районом "Корабел" у Херсоні / © ТСН.ua

Реклама

Російські пропагандисти розганяють інформацію, що нібито їхні війська встановили контроль над районом «Корабел» у Херсоні.

Яка реальна ситуація у Херсоні, розповідає аналітичний моніторинговий канал DeepState.

У каналі зауважили, що оперативне командування «Південь» відправило свого пресофіцера, щоб спростувати ці заяви. У DeepState пояснили, що росіяни скидають свої прапори на багатоповерхівки з дронів, а потім «малюють» просування і контроль над даним районом у Херсоні.

Реклама

Крім того, ворог хаотично б’є з РСЗВ, КАБів та артилерії по цьому району міста, подаючи це також як буцімто контроль у місті.

«Яким чином у них це корелюється — питання риторичне», — зазначають у каналі.

Аналітики DeepState припускають, що медійна активність ворога у даному районі може бути пов’язана з потенційною спробою висадки десанту у якимось іншому місці.

Раніше у ЗСУ розповіли, що вже понад тиждень ворожі ресурси поширюють неправдиву інформацію про нібито висадження російських штурмових груп у районі острова Карантинний.

Реклама