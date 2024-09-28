РФ стягує до Кримського мосту додаткові системи ППО: до чого готуються окупанти

Російська армія у тимчасово окупованому Криму будь-що намагається захистити Кримський міст.

Про це повідомив ексзаступник очільника штабу ВМС ЗС України Андрій Риженко в інтерв'ю FREEDOM.

Він зазначив, що росіяни бояться нових атак українських військових, а тому діють на випередження, адже останні удари по військових об'єктах у Криму викликали неабияке занепокоєння у РФ.

За його даними, станом на кінець вересня 2024 року окупанти стягують довкола моста через Керченську протоку системи протиповітряної оборони, а сам міст використовують лише на 25%.

Ворог використовує для перевезень лише незначну частину моста. Росіяни не змогли вчасно його відремонтувати, а сам стан споруди продовжує залишатися невтішним.

"Наразі загальна кількість вантажів, які перевозяться через міст до Криму, оцінюється у 25%. Решта перевозиться через Приазовський перешийок, де будується і залізниця", – сказав Риженко.

З його слів, крім ППО росіяни збираються захищати міст димовими завісами, підводними бар'єрами та боновими загородженнями. Вони дуже бояться того, що ЗСУ можуть зруйнувати цей міст.

Нагадаємо, Кримський міст потребує екстреного ремонту, заявили раніше партизани "АТЕШ". Вони зазначили, що кількість комплексів ППО в Криму продовжує зменшуватися, що робить міст ще більш уразливим.

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