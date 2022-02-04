РФ суттєво нарощує сили на Донбасі: окупанти приховано завезли танки, бронемашини і безпілотники

Військову техніку з Росії завезли залізничним і автомобільним транспортом.

Збройні сили РФ продовжують нарощувати свою військову присутність на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей (ОРДЛО). У січні Кремль приховано завіз танки, бронемашини і безпілотники.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У січні окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до Донецької та Луганської областей для армійських корпусів до 9 тис. тонн пального, декілька одиниць танків і броньованих машин, самохідних артилерійських установок, безпілотних літальних апаратів російського виробництва, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів", - йдеться у повідомленні української розвідки.

Крім того, як наголошують в ГУР, наприкінці січня командування військ РФ направило до вищих органів управління ЗС Росії заявки на комплектування додатковим озброєнням території ОРДЛО, а також на постачання запасних частин - агрегатів - для відновлення військової техніки.

Нагадаємо, CNN опублікувало нові супутникові знімки, які свідчать про продовження нарощування сил Росії біля кордонів України. Зробила фотографії американська компанія "Максар Текнолоджіс". На знімках, окрім військової техніки, видно збільшення кількості наметів і укриттів.

CNN опублікувала знімки з супутника, на яких видно російські війська біля кордонів України | Новини світу

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