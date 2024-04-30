РФ свідомо намагалася вбити якнайбільше людей: Костін повідомив, у чому підступність удару по Одесі

Напередодні вечері, 29 квітня, армія РФ підступно вдарила по Одесі. Окупанти завдали удару балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Генпрокурор Андрій Костін наголошую, що це невибіркова зброя. Її застосування може призвести до значних жертв серед цивільного населення.

"В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами ЗС РФ свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців", - наголосив він.

Розслідування у цій справі триває.

Відео потужних вибухів після "прильотів" у місті

Ворог підступно вдарив по Одесі: відео потужних вибухів

Як повідомлялося, 29 квітня армія РФ завдала ракетного удару по Одесі. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Зокрема, палаці студентів Одеської юридичної академії, який називають "Палацом Гаррі Поттера".

Сьогодні стало відомо, що кількість жертв удару росіян по місту далі зростає. Наразі відомо про п'ятьох загиблих. Зокрема, стан чотирьох потерпілих вкрай важкий.

Читайте також: