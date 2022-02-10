РФ та Білорусь розпочали спільні навчання "Союзна рішучість" біля українського кордону: карта

До навчання залучені органи управління, підрозділи та військові частини Східного військового округу РФ.

Російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022" 10 лютого 2022 року стартували у Білорусі.

Про це повідомляє Міноборони Росії.

На загальновійськових полігонах білоруських збройних сил вчення проводиться "з метою відпрацювання завдань щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави".

До навчання залучено органи управління, підрозділи та військові частини Східного військового округу РФ, які здійснили перегрупування на відстань близько 10 тисяч кілометрів та Збройних сил Білорусі.

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"У ході навчання, на полігонах "Доманівський", "Гозький", "Обуз-Ліснівський", "Брестський" та "Осиповичський", а також на окремих ділянках місцевості Республіки Білорусь, будуть виконані заходи щодо посилення охорони державного кордону для припинення проникнення озброєних груп бойовиків, перекриття каналів доставлення зброї та боєприпасів, пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп противника", — йдеться у тексті повідомлення.

Під час навчання також будуть залучені аеродроми "Барановичі", "Лунинець", "Ліда" та "Мачуліщі".

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"У ході першого етапу перевірки сил реагування Союзної держави війська здійснили передислокацію та створили угруповання військ (сил) на загрозливих напрямках, організували охорону важливих державних та військових об'єктів, посилили охорону державного кордону у повітряному просторі в рамках Єдиної регіональної системи ППО Білорусії та Росії", — Заявили в Міноборони РФ.

"Під час другого етапу перевірки (з 10 по 20 лютого) буде проведено спільне вчення "Союзна рішучість-2022", в рамках якого будуть відпрацьовані питання припинення та відбивання зовнішньої агресії, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави", — резюмують російські військові.

У Кремлі заявляють, що ці навчання мають виключно оборонний характер. Однак на Заході підозрюють, що це частина підготовки Росії до можливого вторгнення в Україну і нарощування військової присутності у Європі.

Зауважимо, що у Пентагоні заявили про передислокацію ближче до України російських військ.

Нагадаємо, що в адміністрації президента США вважають загрозою ескалації поблизу українських кордонів спільні військові навчання Білорусі та Росії.

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