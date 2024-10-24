РФ таємно поховала тіла двох вбитих 16-річних підлітків-героїв із Бердянська – адвокат

Тіла героїчних підлітків не віддали рідним, і, скоріше за все, поховали таємно
Окупанти досі не віддали родичам тіла вбитих підлітків-героїв з Бердянська Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова.
Про це розповів представник родини Тиграна Оганнісяна, адвокат Андрій Яковлєв у коментарі для "Радіо Свобода".
За його словами, окупанти таємно поховали тіла героїчних підлітків.
Адвокат пояснив, що росіяни звинуватили вбитих юнаків у "терористичній діяльності" і відкрили по цьому кримінальну справу, яку відразу ж і закрили у зв'язку із загибеллю "фігурантів". В таких випадках окупанти не повертають тіла родичам, а ховають їх таємно.
"В них є правило, що за таких обставин вони не віддають тіла рідним і ховають таємно. Але це не було офіційним актом, де можна рідні повідомити про те, що дійсно в таких-то могилах лежать тіла. Вони відповідають офіційно про те, що через таке їхнє законодавство поховання не передбачено. Але Бердянськ – невелике місто і сумніватися в тому, що їх поховали, підстав немає", – зазначив юрист.
Страта росіянами 16-річних підлітків у Бердянську
Нагадаємо, що у червні 2023 року російські окупанти в Бердянську вбили двох підлітків — 16-річних Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, це була позасудова страта.
Окупанти підозрювали юнаків у підготовці диверсії на залізниці в тимчасово окупованому Бердянську.
За даними співзасновниці Медійної ініціативи за права людини Ольги Решетилової, підлітків Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова застрелили снайпери.
"Микита був вбитий пострілом у голову, а Тигран – пострілом у серце. Тобто окупаційна поліція навіть не намагалася якимось чином зберегти життя хлопців", – розповіла вона.
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