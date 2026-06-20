Фото ілюстроване / © Associated Press

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У Запоріжжі пролунала серія вибухів. Попередньо, росіяни завдали 9 ударів КАБами по обласному центру.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.

Повітряні сили України закликали мешканців негайно перейти в укриття.

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«Увага! м. Запоріжжя перебуває під ворожим обстрілом КАБами! Перебувайте в укриттях до відбою!» — йдеться у попередженні.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідк ворожої атаки травмовано шість людей. Також відомо про загибель чотирьох людей.

«Ймовірно, людина під завалами. Збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя», — повідомив Федоров.

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

За інформацією місцевих мешканців, у місті пролунало понад 10 вибухів.

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Інформація щодо наслідків обстрілу наразі уточнюється.

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Нагадаємо, вдень 20 червня російські війська атакували Суми керованими авіабомбами. Під час повітряної тривоги в місті пролунали потужні вибухи. Інформація щодо наслідків атаки, руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюється.

Також, посеред дня 20 червня російські безпілотники також здійснили масовану атаку по Одеській області, де на щастя обійшлося без постраждалих. Зранку ворожий дрон влучив в автозаправну станцію в Білгород-Дністровському районі, спричинивши займання газовозу та загрозу масштабного вибуху.

Пізніше окупанти вдарили безпілотниками по території місцевих транспортного і будівельного підприємств. Внаслідок цих влучань виникла сильна пожежа та зазнали пошкоджень порожні паливні ємності.

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