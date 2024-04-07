"РФ тисне на Часів Яр": експерт пояснив, який "шлях" відкриє окупантам захоплення міста

Щоб окупувати Часів Яр, росіянам потрібно більше сил і засобів.

Росіяни продовжують тиснути на Бахмутському напрямку поблизу Часового Яру. Незабаром вони зможуть спробувати окупувати місто.

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

"Йде посилання здебільшого на пресу, хоча і наші офіційні особи казали про те, що Росія буде намагатися наступати у кінці травня — на початку червня. Але йдеться скоріше про ті напрямки, які вже є", — зазначив Попович.

На його думку, найбільш ймовірною є атака на місто Часів Яр.

"Зараз найбільшу тривогу викликає напрямок на Часів Яр. Ворог вже тисне на цьому напрямку. І якщо ворог захопить Часів Яр, то він далі зможе просуватися у бік Костянтинівки, Слов’янська, Краматорська, Дружківки. Це остання велика агломерація Донецької області, яка знаходиться під контролем України", - мовиться у повідомленні.

За словами експерта, щоб окупувати це місто і просуватися далі - росіянам потрібно більше сил і засобів.

"З такими темпами, як вони просуваються, вони будуть захоплювати Часів Яр ще кілька місяців. І кілька років вони такими темпами будуть просуватися до Слов’янська, Краматорська. Їм потрібно рішучий наступ там зробити, якщо ми кажемо про захоплення Донецької області до адміністративних кордонів", - додав Попович.

Нагадаємо, поблизу Часового Яру на Донеччині російські пілоти атакували свою же піхоту, яка втікала після бою.

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